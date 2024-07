Olympic Games Paris 2024: Team Qatar’s competition schedule

Qatar is participating in the Olympic Games Paris 2024 with a delegation of 14 athletes, marking its 11th consecutive appearance in the global sporting event.

The Olympic Games Paris 2024 have officially kicked off, featuring 14 talented Qatari athletes competing in the 33rd edition of the Games.

Representing Qatar in its 11th appearance, the athletes will showcase their skills across various sports, including beach volleyball, swimming, athletics (high jump, hurdles, track running, and pole vault), shooting, and weightlifting.

The Olympics will end on August 11, 2024.

Schedule for July

27 July

Swimming – Men’s 100m Breaststroke: Abdulaziz Alobaidly

Venue : Paris La Defense Arena

: Paris La Defense Arena Timing : Semi-finals: 10:12 pm Qualification: 12 pm

:

Beach Volleyball: Cherif Younousse and Ahmed Tijan

Venue : Eiffel Tower Stadium

: Eiffel Tower Stadium Timing : Qatar vs Italy: 12 am

:

29 July

Beach Volleyball: Cherif Younousse and Ahmed Tijan

Venue : Eiffel Tower Stadium

: Eiffel Tower Stadium Timing : Qatar vs Sweden: 9 pm

:

Shooting Trap: Saeed Abusharib

Venue : Chateauroux Shooting Ctr

: Chateauroux Shooting Ctr Timing : 10 am

:

30 July

Shooting Trap: Saeed Abusharib

Venue : Chateauroux Shooting Ctr

: Chateauroux Shooting Ctr Timing : Qualification Day Two:10 am Final: 4:30 pm

:

Schedule for August

1 August

Beach Volleyball: Cherif Younousse and Ahmed Tijan

Venue : Eiffel Tower Stadium

: Eiffel Tower Stadium Timing : Qatar vs Australia: 11 am

:

2 August

Shooting Skeet: Rashid Al-Athba

Venue : Chateauroux Shooting Ctr

: Chateauroux Shooting Ctr Timing : Qualification: Day 1: 10 am

:

Athletics – Women’s 100 m: Shahad Mohammed

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Preliminary round: 11:35 am Round one: 12:50 am

:

3 August

Shooting Skeet: Rashid Al-Athba

Venue : Chateauroux Shooting Ctr

: Chateauroux Shooting Ctr Timing : Qualififcation-Day 2: 10 am Final: 4:30 pm

:

Athletics – Women’s 100 m: Shahad Mohammed

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Semi-final: 8:50 pm Final: 10:20 pm

:

4 August

Athletics – Men 400 m: Ammar Ismail

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Round 1: 8:05 pm

:

5 August

Athletics – 400 m Hurdles: Ismail Abakar, Abderrahman Samba, Bassan Himeida

Venue: Stade De France

Timing: Round 1: 11:05 am



Athletics – 400 m: Ammar Ismail

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Repechage Round: 12:20 pm

:

6 August

Athletics – 400 m Hurdles: Ismail Abakar, Abderrahman Samba, Bassan Himeida

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Repechage Round: 1 pm

:

Athletics – 400 m: Ammar Ismail

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Semi-final: 8:35 pm

:

7 August

Athletics – Men’s High Jump: Mutaz Barshim

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Qualification: 11:05 am

:

Athletics – Men’s 800 m: Abubaker Abdullah

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Round 1: 12:55 pm

:

Athletics – Men’s 400 m Hurdles: Ismail Abakar

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Semi-final: 8:35 pm

:

Athletics – Men’s 400 m Hurdles: Abderrahman Samba

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Semi-final: 8:35 pm

:

Athletics – Men’s 400 m Hurdles: Bassam Hemeida

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Semi-final: 8:35 pm

:

Athletics – Men’s 400 m: Ammar Ismail

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Final: 10:20 pm

:

8 August

Athletics – Men’s 800 m: Abubaker Abdulla

Venue : Stade De France

: Stade De France Timing : Repechage Round: 1 pm

:

9 August

Athletics – Men’s 800 m: Abubaker Abdulla

Venue : State De France

: State De France Timing : Semi-final: 12:30 pm

:

Athletics – Men’s 400 m Hurdles: Ismail Abakar, Abderrahman Samba, Bassam Hemeida

Venue : State De France

: State De France Timing : Final: 10:45 pm

:

10 August

Weightlifting – Men’s 102 kg: Fares Ibrahim

Venue : South Paris Arena 6

: South Paris Arena 6 Timing : Final: 12:30 pm

:

Athletics – Men’s High Jump: Mutaz Barshim

Venue : State De France

: State De France Timing : Final: 8:10 pm

:

Athletics – Men’s 800 m: Abubaker Abdulla